Imagens de satélite registraram a sombra do Eclipse sobre o Brasil

O eclipse solar anular deste sábado, que foi visto com totalidade no Norte e o Nordeste do Brasil, também foi registrado por imagens de satélite, conforme divulgado pela MetSul Metereologia.

O satélite GOES-East da NOAA/NASA captou o evento em órbita e observou a sombra que a lua projetava na Terra, do seu ponto de vista entre os dois corpos massivos. Na imagem, é possível ver a sombra da Lua sobre a superfície da Terra à medida que passa em frente do Sol, bloqueando os seus raios.

Os observadores do céu na Terra viram a sombra do outro lado, e os que tiveram sorte com bom tempo foram presenteados com um evento espetacular. Na maior parte do Brasil, assim como em Porto Alegre, o eclipse foi parcial com menor obscurecimento mais ao Sul.