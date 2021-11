Infraestrutura e inclusão social são destacadas como benefícios do 5G no Brasil

publicidade

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) começou nesta quinta-feira o leilão do 5G, que decidirá quais empresas irão explorar comercialmente as quatro radiofrequências do sistema que permite uma velocidade de internet até 100 vezes maior do que o 4G. São 15 empresas participando, sendo que cinco já atuam no setor de telefonia no País. Pelo número de concorrentes, a estimativa é de que a análise da documentação se estenda até sexta-feira (5). A avaliação das propostas é feita pela Comissão Especial de Licitação (CEL), da Anatel. Na cerimônia de abertura, foram destacadas as potencialidades da tecnologia, que segundo o presidente da Anatel, Leonardo de Morais, e o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, trarão maior infraestrutura e inclusão social, além de diálogo com a educação no Brasil.

A cerimônia de abertura da sessão de análise das propostas conta com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e ministros como Onyx Lorenzoni (Trabalho), Ciro Nogueira (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Fabio Faria (Comunicações), Flávia Arruda (Secretaria de Governo) e Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura). O presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira (PP-AL), também está presente à solenidade.

Um vídeo sobre a tecnologia 5G e o impacto na sociedade foi exibido na abertura da cerimônia, logo após o Hino Nacional. Em seguida, o presidente da Anatel, Leonardo de Morais, fez um pronunciamento. "Se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G irá remodelar a sociedade”, afirmou Morais, que termina seu mandato à frente da agência neste mês.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, agradeceu ao apoio do governo federal e do Congresso Nacional para a implantação do serviço no país. Ele ressaltou que o 5G poderá trazer mais investimento de empresas ao Brasil, em especial as de inovação e tecnologia. “Vamos mostrar para o mundo que o Brasil agora está na economia digital, que o Brasil está cuidando da transformação digital.”

A cerimônia de abertura do leilão do 5G terminou com um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que em seguida bateu o martelo dando início ao processo de licitação do novo sistema.

Internet mais rápida

O 5G vai proporcionar uma conexão de internet móvel até 100 vezes mais rápida e mais econômica. De acordo com a Anatel, estão previstos “compromissos de atendimento já com tecnologia 5G” para os municípios com população superior a 30 mil pessoas.

A previsão é que 60% desses municípios estejam atendidos até dezembro de 2027, meta que sobe para 90% até dezembro de 2028 e para 100% até dezembro de 2029. Também está prevista a construção da Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal, medida considerada estratégica para a segurança nacional.

As operadoras que arrematarem capacidade na faixa de 3,5 GHz, a chamada “faixa de ouro do 5G”, também serão responsáveis pela migração da TV aberta via satélite (parabólica), que atualmente ocupa a mesma frequência. Pelo edital, as famílias que fazem parte do Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal terão direito à troca gratuita do equipamento de TV parabólica por outro que não será afetado com interferências no sinal.

Para terem acesso à rede 5G, os consumidores precisarão comprar celulares compatíveis com a nova rede. Atualmente, os lançamentos no Brasil das grandes marcas de smartphones já disponibilizam a tecnologia 5G.

Veja as empresas participantes do Leilão do 5G

- Algar Telecom S.A.

- Brasil Digital Telecomunicações Ltda.

- Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A.

- Claro S.A.

- Cloud2u Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

- Consórcio 5G Sul

- Fly Link Ltda.

- Mega Net Provedor de Internet e Comércio de Informática Ltda.

- Neko Serviços de Comunicações, Entretenimento e Educação Ltda.

- NK 108 Empreendimentos e Participações S.A.

- Sercomtel Telecomunicações S.A.

- Telefônica Brasil S.A.

- TIM S.A.

- VDF Tecnologia da Informação Ltda.

- Winity II Telecom Ltda.