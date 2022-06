Investimentos para levar internet à Amazônia estão confirmados, diz Fábio Faria

publicidade

O Ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou nesta terça-feira (28) o projeto do bilionário Elon Musk, CEO da Tesla e fundador da SpaceX, que pretende ampliar o acesso à internet na Amazônia. "Vamos conectar estradas, rodovias e todas as escolas do Brasil, já estamos na quarta fase do programa Norte Conectado para conectar toda a Amazônia e os investimentos já estão confirmados porque independem do setor público", disse.

O empresário sul-africano esteve no Brasil em maio para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, políticos e empresários. Na ocasião, foi anunciada uma parceria para oferecer internet banda larga via satélite. Essa estrutura será usada para monitorar a floresta amazônica e oferecer internet para escolas em áreas rurais, segundo Faria.

De acordo com o ministro, 40 milhões de pessoas não têm acesso à internet de qualidade no Brasil. Faria diz que o leilão de 5G veio para preencher essa lacuna, especialmente possibilitando a conexão para lugares mais remotos.

"Esse leilão do 5G virou um case mundial e vários países estão copiando nosso modelo. Foi o primeiro grande leilão não arrecadatório e somos o primeiro país a ter 5G operando. A meta é que neste ano as 27 capitais e o Distrito Federal estejam conectados, o que vai fazer com que o Brasil vire um hub de digitalização", finalizou.

O comentário do ministro aconteceu no Painel Telebrasil 2022, que discute a expansão da tecnologia 5G, a internet 3.0 e a sustentabilidade no setor de telecomunicações. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, também fizeram a abertura do evento. Além deles, participam do painel os presidentes das principais operadoras e fabricantes de equipamentos de telecomunicações.