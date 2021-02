iPhone 13 pode contar com recursos para tirar foto das estrelas

publicidade

O site MacRumors, especializado em notícias sobre os produtos da Apple, divulgou nesta segunda-feira que o iPhone 13, modelo que deve ser anunciado neste ano, poderá ter um dos maiores avanços para um smartphone da marca: recursos que permitem fotografar os astros.

Segundo a reportagem, além de um sensor e uma lente grande-angular aprimorada, o novo iPhone deve contar ainda com detecção automática da Lua e das estrelas. A expectativa é que o usuário poderá apontar a câmera para o céu e o modo será ativado automaticamente, selecionando assim as melhores configurações para um bom clique com tão pouca luz.

Outras possíveis mudanças incluem uma tela "sempre ligada", como o Apple Watch Series 5 e Series 6. Isso permite que o usuário sempre veja a hora, o status da bateria e as notificações simplesmente ao olhar para a tela, sem a necessidade de ativá-la. Rumores anteriores sugerem ainda que o novo modelo incluirá Face ID e um sensor Touch ID sob a tela do dispositivo.

A Apple ainda não anunciou a data oficial do lançamento do novo iPhone e nem confirmou que esses novos recursos estarão presentes no modelo que será apresentado neste ano.