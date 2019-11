iPhone 5 deve ser atualizado neste sábado para continuar funcionando

publicidade

Os donos de iPhones 5 devem atualizar o sistema operacional do aparelhos até as 21h deste sábado (2). Segundo a Apple, a atualização do iOS é necessária para que o GPS continue funcionando normalmente e não prejudique funções que dependem da data e hora corretas.

O problema está relacionado com uma limitação do sitema que permite contar até a semana 1.024, após isso o contador é redefinido para zero. Como o GPS requer dados precisos para funcionar, a redefinição pode interromper os dados de localização.

O mal funcionamento do recurso de localização do usuário prejudicará a navegação da web, o acesso ao email e o iCloud e o download de aplicativos na App Store.

Quem não fizer a atualização do iOS no iPhone 5 até o prazo estabelecido pela Apple, precisará fazer backup e restaurar o aparelho usando computador para então fazer a atualização. Isso porque as atualizações por Wi-Fi e o iCloud Backup não funcionarão.

Como fazer a atualização?

Para saber qual iOS está instalada, abra os "ajustes" do iPhone e depois toque sobre "geral". Na tela seguinte, toque sobre "atualização de software" para verificar a versão que está rodando. Se for a versão anterior a 10.3.4.