Justiça multa gigantes da informática por apagar dados de usuários russos

publicidade

A Justiça russa condenou Twitter, Facebook e WhatsApp, nesta quinta-feira (26), a pagarem multas por terem violado a lei que os obriga a armazenar na Rússia os dados de usuários nacionais. O tribunal de Moscou em Taganski impôs ao Twitter a multa mais alta, de 17 milhões de rublos (ou US$ 230.000), enquanto o Facebook foi condenado a pagar 15 milhões de rublos (US$ 203.000), de acordo com um comunicado divulgado pela autoridade russa de Internet, a Roskomnadzor.

Ambos já foram condenados pelo mesmo motivo em 2020, lembra o comunicado. Já o WhatsApp, condenado pela primeira vez por este crime, foi multado em quatro milhões de rublos. Além disso, em julho, o gigante americano Google foi condenado pela primeira vez pelo mesmo motivo.

Desde 2014, a lei exige que as empresas da rede armazenem os dados de seus usuários russos na Rússia. Segundo alguns analistas, esta legislação pode ser usada para a repressão dos críticos do Kremlin e para pressionar as redes sociais.

Até agora, cerca de 600 empresas, entre elas Apple, Microsoft, LG Electronics, Samsung, PayPal e Booking.com, respeitaram essa lei, elogiou a agência Roskomnadzor. Por sua vez, a rede social LinkedIn se recusou a fazê-lo e está bloqueada na Rússia desde 2016.

Nos últimos meses, as autoridades russas multiplicaram as ações contra as empresas americanas Twitter, Facebook e YouTube, mas também contra a chinesa TikTok, denunciando seu excessivo poder e criticando a moderação de seus conteúdos, principalmente políticos.

Veja Também