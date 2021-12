Lançamento do telescópio Webb volta a ser adiado pelo mau tempo

publicidade

O lançamento do telescópio espacial James Webb, o mais potente já projetado, voltou a ser adiado nesta terça-feira (21), desta vez devido às condições climáticas em Kourou, na Guiana francesa, de onde deve decolar a bordo de um foguete Ariane 5.

O lançamento estava previsto para a sexta-feira, mas agora ocorrerá no sábado, 25 de dezembro, um verdadeiro presente de Natal para astrônomos de todo o mundo, que esperam pelo novo observatório há três décadas.

O lançamento "foi adiado" por causa "das más condições meteorológicas", confirmou a Nasa em um comunicado.

"Amanhã à tarde será publicado um novo boletim do clima a fim de confirmar a data de 25 de dezembro", informou a agência espacial americana.

Esta é a terceira vez que o lançamento é adiado devido a problemas menores. A primeira foi por um incidente durante os preparativos do telescópio no fim de novembro e a segunda devido a um problema de comunicação com o sistema em solo.

Pouco antes do anúncio do adiamento, o diretor da Nasa, Bill Nelson, falou na última coletiva de imprensa antes do lançamento.

"É uma missão extraordinária. Um exemplo brilhante do que podemos alcançar quando sonhamos grande", expressou o cientista.

"Webb vai transformar nossa visão do universo", acrescentou.

Jóia da engenharia ultracomplexa e apresentada como o sucessor do Hubble, o telescópio foi construído nos Estados Unidos sob direção da Nasa e tem instrumentos das agências espaciais europeia e canadense.

Será posto na órbita do sol, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra.