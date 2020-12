Máscara e álcool gel lideram as buscas por "como fazer" do Google

publicidade

Muitas pessoas, ao longo deste ano, passaram mais tempo dentro de suas casas do que o normal e, com isso, começaram a ter de fazer elas mesmas algumas tarefas. Por conta disso, uma pesquisa do Google listou quais foram as buscas mais feitas pelos brasileiros que começaram com “como fazer” em 2020.

Impulsionados pela pandemia causada pelo coronavírus, os dois primeiros termos mais buscados foram relacionados a medidas de prevenção contra o contágio da Covid-19. “Como fazer máscara de tecido” e “como fazer álcool gel” foram as duas primeiras pesquisas do ranking, respectivamente.

Também em alta por conta da pandemia, a terceira busca que mais ficou em alta foi a de “como fazer o cadastro único”. Este cadastro tem como objetivo coletar informações de todas as famílias de baixa renda, para que possa ser feito um mapeamento de quem pode ter isenção de impostos e descontos em alguns serviços. São coletados dados como escolaridade, renda e situação da residência.

Na quarta posição ficou a pergunta de “como fazer avatar no Facebook”. O recurso, lançado em outubro deste ano, permite que os usuários da rede social criem personagens personalizados para usar no feed, na foto de perfil e também no Messenger. Eles podem ter diferentes tons de pele, cabelo e roupas, por exemplo.

O quinto lugar das buscas mais feitas pelos brasileiros ficou com “como fazer o cadastro do auxílio emergencial''. Durante a pandemia, com o intuito de ajudar trabalhadores informais e de baixa renda no período de crise econômica, o Governo brasileiro passou a oferecer um auxílio de R$ 600 e, para isso, as pessoas precisaram realizar um cadastro em um aplicativo da Caixa.

Em momentos de solidão e insegurança causados pelo isolamento, muitos internautas pesquisam por “como fazer que as pessoas gostem de mim”, fazendo com que este item ficasse em sexto no ranking. O sétimo lugar ficou com o aplicativo mais baixado do ano (de acordo com a agência App Annie), o TikTok. “Como fazer dueto no TikTok” foi a busca mais feita em relação ao app.

Uma das formas de entretenimento mais adotadas em 2020 foi confeccionar camisetas tie dye em casa. Por isso, o oitavo lugar da lista do Google foi “como fazer tie dye”. A nona posição ficou com as buscas de “como fazer lives no instagram”, que tiveram um aumento neste período, principalmente no início da pandemia.

Por fim, o décimo termo mais buscado na pesquisa do Google foi “como fazer transferência no Pix”. O novo sistema de pagamentos instantâneos brasileiro começou a funcionar em novembro deste ano, e dúvidas sobre a sua operação fizeram com que as buscas na internet fossem frequentes.