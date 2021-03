Mercado de jogos eletrônicos no Reino Unido registra recorde impulsionado pelo confinamento

publicidade

O mercado de jogos eletrônicos no Reino Unido atingiu um recorde de 7 bilhões de libras em 2020, impulsionado pelos confinamentos contra o coronavírus, aumentando suas vendas de consoles a computadores, passando por smartphones.

Este valor, equivalente a 9,7 bilhões de dólares, representa um acréscimo de 30% em relação a 2019 e ultrapassa em muito o recorde anterior de 2018, segundo dados divulgados nesta sexta-feira em relatório da associação britânica Ukie.

A tendência no Reino Unido foi a mesma nos Estados Unidos, onde 2020 foi um ano explosivo para o setor. A receita das vendas de jogos, tanto online quanto offline, aumentou 18% para 4,55 bilhões de libras, impulsionada em particular pelo jogo de simulação "Animal Crossing: New Horizons", lançado pela Nintendo no momento do primeiro confinamento.

O mercado de suportes de mídia teve um ano recorde, com a compra de novos consoles e acessórios pelos gamers, inclusive de realidade virtual, o que levou a um aumento total de 60,8%, para 2,26 bilhões de libras.

Os consoles registraram o maior crescimento, graças ao sucesso do Nintendo Switch e, no final do ano, à chegada da nova geração de consoles da Sony (PlayStation 5) e Microsoft (Xbox Series).

Por fim, as vendas de produtos derivados aumentaram 32,6%, para 199 milhões de libras, desaceleradas pela ausência de eventos e feiras devido a restrições sanitárias.