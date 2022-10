Meta colapsa no mercado de ações após anunciar resultados e previsões ruins

publicidade

A gigante americana de mídia social Meta entrou em colapso nesta quinta-feira na bolsa, com uma queda de mais de 23% na abertura de Wall Street, depois de anunciar resultados trimestrais ruins e algumas previsões fracas para o restante do ano.



Cinco minutos após o início das operações em Nova Iorque, as ações da empresa-mãe do Facebook caíram 23,59% e quebraram a barreira dos 100 dólares, sendo negociadas a 99,20. No início deste ano, elas chegaram a ultrapassar os 338 dólares.



O colapso já havia sido observado nas operações eletrônicas antes da abertura da bolsa, depois que a Meta anunciou na quarta-feira uma queda significativa em seus lucros e uma queda em seu faturamento no terceiro trimestre.



Nos primeiros nove meses do ano, a Meta - que além do Facebook possui Instagram, WhatsApp, Messenger e Oculus- faturou 18.547 milhões de dólares, o que representa uma queda de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse colapso do lucro acelerou entre julho e setembro e a Meta também revisou para baixo suas perspectivas para o ano como um todo.



Desde o início de 2022, as ações da empresa com sede em Menlo Park, na Califórnia, caíram cerca de 70% e estão atualmente no menor preço desde 2016.