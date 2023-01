Microsoft anuncia investimento multibilionário na criadora do ChatGPT

publicidade

A Microsoft disse nesta segunda-feira, 23, que está fazendo um investimento multibilionário de vários anos na OpenAI, reforçando substancialmente seu relacionamento com a startup por trás do chatbot viral ChatGPT, enquanto a gigante do software procura expandir o uso da tecnologia de inteligência artificial em seus produtos.

A Microsoft disse que a parceria mais recente se baseia nos investimentos da empresa em 2019 e 2021 na OpenAI. As empresas não divulgaram os termos financeiros da parceria.

A OpenAI estava em negociações neste mês para vender as ações existentes em uma oferta pública que avaliaria a empresa em cerca de US$ 29 bilhões, informou o Wall Street Journal, tornando-a uma das startups americanas mais valiosas no papel, apesar de gerar pouca receita.

