Microsoft demitirá 10 mil funcionários até final do terceiro trimestre

A Microsoft disse que demitirá 10 mil funcionários até fim do terceiro trimestre, tornando-se o mais recente titã da tecnologia a anunciar uma rodada adicional de cortes em meio a preocupações com a saúde da economia global. O presidente-executivo da empresa, Satya Nadella, disse em um post de blog para funcionários que as demissões afetariam menos de 5% da força de trabalho global da empresa.

Nadella destacou a desaceleração econômica, dizendo aos funcionários que as empresas em todo o mundo começaram a "exercer cautela, pois algumas partes do mundo estão em recessão e outras estão prevendo uma". Ele acrescentou que a empresa contabilizará US$ 1,2 bilhão em seu balanço referente a custos de rescisão contratual.

Nadella não especificou quais partes da empresa seriam afetadas pelos cortes, embora tenha dito que a Microsoft continuará contratando em áreas estratégicas importantes.