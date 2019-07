Microsoft investe US$ 1 bilhão em inteligência artificial

publicidade

A gigante digital americana Microsoft anunciou nesta segunda-feira sua intenção de investir US$ 1 bilhão no laboratório de inteligência artificial OpenAI, lançado com o apoio de grandes atores tecnológicos, como Elon Musk e Peter Thiel. Essa colaboração está focada no desenvolvimento do Azure, projeto da Microsoft de serviços integrados de computação em nuvem para empresas, uma plataforma de "magnitude sem precedentes" que "impulsionará e gerenciará modelos de inteligência artificial cada vez mais sofisticados", disseram as empresas em uma declaração conjunta.

O OpenAI foi criado em 2015 e teve o investimento de US$ 1 bilhão de Elon Musk, o fundador da Tesla - que mais tarde deixou o laboratório -, Reid Hoffman, criador do LinkedIn, e Peter Thiel, cofundador do serviço de pagamento Paypal junto com Musk e um dos poucos apoiadores de Donald Trump no mundo da tecnologia. Criado como uma organização sem fins lucrativos, o laboratório foi transformado no início do ano em uma empresa privada com o objetivo de atrair mais recursos.

O objetivo final da parceria com a Microsoft é acelerar o desenvolvimento da inteligência artificial geral (AGI), uma versão avançada da inteligência artificial que tem a capacidade de raciocinar como um cérebro humano e ajudar a resolver problemas complexos e transversais, como as mudanças climáticas.