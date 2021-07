Microsoft pede que usuários façam atualização após falha de segurança

publicidade

A Microsoft emitiu um comunicado nesta semana pedindo para que os usuários do Windows instalem imediatamente uma atualização em seus computadores. Pesquisadores da empresa encontraram uma grave falha de segurança no sistema operacional, conhecida como PrintNightmare, que afeta o gerenciamento de impressão do serviço Print Spooler (Spooler de Impressão), ativado automaticamente em todos os PCs com Windows.

Isso significa que hackers podem executar códigos para controlar os dispositivos remotamente e, a partir disso, instalar programas, alterar ou excluir dados e criar novas contas com direitos totais do usuário. Segundo a Microsoft, todas as versões do sistema operacional foram afetadas e estão sujeitas a vulnerabilidade.

Atualização

Para verificar se há atualizações disponíveis para o seu computador, selecione "iniciar", "configurações", "atualização e segurança", "Windows Update" e, em seguida "Verifique se há atualizações". Se houver, basta clicar em “Baixar e instalar agora” e aguardar alguns minutos.

Há ainda a possibilidade de ativar as atualizações automáticas — o mais recomendado pelo Windows —, que permite selecionar o dia e a hora em que as atualizações serão baixadas e instaladas automaticamente. Para isso, clique em "Iniciar" e depois em "Executar", digite "wscui.cpl" e selecione "OK". Na sequência, clique em "Atualizações automáticas” e, por fim, selecione "Automático".