Mind7 Startup 2021 anuncia trilhas de conteúdo e alguns palestrantes para evento em Caxias do Sul

Serão dois palcos, quatro trilhas de conteúdo e palestras inspiradoras com keynotes em dois dias intensos de muita troca de conhecimento, networking e negócios no Mind7 Startup 2021. O festival de inovação, tecnologia e empreendedorismo acontece nos dias 11 e 12 de novembro, de forma presencial com todos os protocolos de saúde e segurança, nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul – RS, com expectativa de reunir público aproximado de 1,5 mil pessoas. Organizado e promovido pelo Acelera Serra, associação que trabalha para fomentar o ecossistema de startups na Serra Gaúcha, o Mind7 Startup já se consolidou como agente de transformação e mudança na região, reunindo conteúdo e negócios da nova economia com a missão de "Transformar ideias em revoluções".

As trilhas de conteúdo da edição de 2021 contemplarão quatro importantes temas: A Jornada das Startups – da Ideação a Unicórnio, com curadoria da Associação Gaúcha de Startups (AGS) e que terá entre as atrações cases de startups que deram certo e estão escalando, e um painel de investimentos com a participação de fundos de investimentos e aceleradoras; A Jornada do Cliente, curada pelo Mind7, contemplando desde a aproximação do cliente, passando pelo marketing e gestão de influencers até a experiência e o sucesso do cliente, com destaque para o case do Nubank, referência em encantar os clientes durante suas interações com a empresa; e Inovação Colaborativa que Transforma, com curadoria do Instituto Hélice e que trará painéis sobre inovação no mundo corporativo, além de movimentos que têm acontecido no Rio Grande do Sul como o Instituto Caldeira e a Aliança Empresarial, e ambientes de inovação aberta idealizados por grandes empresas da Serra. Haverá, ainda, a trilha Human Tech, que irá tratar de educação inovadora, aprender a aprender, preparação da força de trabalho para o futuro e a relação ser humano x tecnologia.

No rol de palestrantes e keynotes já confirmados para o evento estão nomes de destaque nacional e até internacional, como Aline Deparis (PrivacyTools), Bruna Losada (financial advisor), Edson Matsuo (Grendene), Felipe Spina (Distrito), Gustavo Saiago (Nubank) e a filósofa Lúcia Helena Galvão Maya, que devem presentear o público com suas trajetórias e ideias inspiradoras.

Feira de Negócios

Além das palestras e trilhas de conteúdo, o Mind7 Startup 2021 será palco de uma feira de negócios que deve reunir cerca de 50 startups do Rio Grande do Sul e do Brasil, e mais de 10 ventures, fundos de investimentos, aceleradoras e empresas inovadoras da região em um grande encontro de negócios.

"Estamos muito animados com o evento. O Mind7 é o espaço ideal para recebermos nossas startups e investidores, e mal podemos esperar para ver que tipo de conexões serão feitas nesta edição", destaca Rafael Yamane, coordenador-geral do Acelera Serra, acrescentando que “o Mind7 contribui para o ecossistema de empreendedorismo e inovação do Rio Grande do Sul como o evento da Serra Gaúcha que conecta startups com investidores, inovadores e formuladores de políticas na região.”

Sobre o Mind7 Startup 2021

Previsto inicialmente para ocorrer em maio de 2021, a organização decidiu transferir a realização do evento presencial para novembro com o intuito de garantir uma melhor, mais feliz e mais segura experiência a todos os participantes, palestrantes e expositores, proporcionando, assim, um encontro seguro e ao mesmo tempo com a energia Mind7.

O Mind7 Startup é um evento sem fins lucrativos organizado por voluntários da associação Acelera Serra. Reúne palestrantes, startups, aceleradoras, fundos de investimento e empresas inovadoras do Estado e de todo Brasil em uma imersão no universo da inovação, das startups, da tecnologia e da nova economia. Inscrições e informações no site oficial do evento e nas redes sociais Instagram, Facebook e Linkedin @mind7startup.

Parte dos palestrantes e Keynotes confirmados

Gustavo Saiago: Gerente de Customer Experience no Nubank, onde faz a gestão do time de atendimento responsável por cartão de crédito, tendo como objetivo principal proporcionar a melhor experiência ao cliente em toda sua jornada com a fintech. Engenheiro Químico de formação. Desde 2017 atua na liderança de equipes de CX a partir de um convite do Mercado Livre.

Bruna Losada: Professora, palestrante, advisor e apaixonada por empreendedorismo e finanças. Há mais de 10 anos atua como Financial Advisor, apoiando empresas clássicas e startups em suas avaliações, M&As e modelagens e análises de viabilidade de modelos de negócios. Doutora e mestre em Finanças pela FEA-USP, com parte do pós-doutorado em Finanças para Startups na Columbia University (USA).

Aline Deparis: CEO da PrivacyTools. Analista de Sistemas, soma mais de 15 anos de experiência no setor de TI. Foi presidente da Assespro-RS (2019/2020), do CETI-RS (Conselho das Entidades de TI do RS) e atualmente é membro do Conselho Fiscal do Icolab. Sua trajetória empreendedora e inspiradora já foi destacada em publicações nacionais e internacionais, entre elas a revista Forbes.

Edson Matsuo ("Banzai"): Consultor Ativo, Mentor, Coach e Cuidador das Relações para a Inovação Sustentável e Sistêmica na Grendene. Está há 37 anos no grupo, atuando hoje no Conselho Administrativo e no Conselho da UG (Universidade Grendene). É apoiador da Jornada de Sustentabilidade da Grendene, do Bergamotta Labs de Inovação/Grendene e do Instituto Caldeira, além de cocriador do Artefato de Cocriação POX.

Felipe Spina: Head of Growth e sócio do Distrito, autor de livros, desde 2003 ajuda pessoas e empresas a deixarem suas marcas pela internet. É responsável pelo primeiro portal de ABM do Brasil, o Account-based Marketing, estratégia conjunta e personalizada de atração, aquisição, expansão e retenção para contas grandes. Foi premiado como Profissional Digital na categoria Mídia pela ABRADI-SP (2017).

Lúcia Helena Galvão Maya: Filósofa, professora da Nova Acrópole do Brasil, organização internacional onde atua há mais de 30 anos ministrando aulas e palestras sobre temas diversos ligados à Filosofia à maneira Clássica. Possui mais de 800 palestras publicadas na internet, é autora de seis livros e prefaciou obras de destaque. Escreve também letras de músicas e roteiros para teatro, além de palestrante reconhecida no Brasil e no exterior.