Missão da Nasa mostra imagens em ultravioleta de Marte

Uma missão da Nasa, realizada entre 2022 e este ano, coletou imagens em ultravioleta de Marte. As fotos, feita pela espaçonave, foram tiradas de diferentes pontos a partir do equipamento MAVEN’s Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS).

De acordo com a Nasa, a partir das imagens, cientistas podem ter maior noção sobre a atmosfera de Marte e enxergar a superfície do planeta de outras formas. O instrumento usado na expedição consegue medir ondas que ficam entre 110 e 340 nanômetros. Para tornar essas fotos visíveis ao olho humano, as imagens foram renderizadas com diversos níveis de brilho.

Uma das imagens foi tirada em julho de 2022, durante a temporada de verão, que ocorre quando Marte passa perto do sol. A segunda imagens foi tirada em janeiro deste ano, quando o planeta está no ponto mais longe do sol. A rápida mudança de estação no Norte causou uma presença maior de nuvens.

Foto: NASA/LASP/CU Boulder

