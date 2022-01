MPF manda Twitter explicar falta de combate a fake news sobre Covid-19

publicidade

O Ministério Público Federal (MPF) deu prazo de dez dias para que o Twitter explique o motivo da plataforma não ter em seus serviços um recurso que permita usuários denunciarem a prática de notícias falsas envolvendo a pandemia de Covid-19. A solicitação ocorreu em um inquérito civil público que está em tramitação no órgão.

De acordo com o documento, o Twitter implantou ferramenta que permite a denúncia de conteúdos falsos nos Estados Unidos e em outros países, mas não permite acesso ao mecanismo para usuários brasileiros. A Procuradoria da República em São Paulo quer saber quais medidas estão sendo adotadas pela empresa para acesso ao canal de denúncias para os internautas que acessam o site a partir do Brasil.

Além disso, o MPF determinou que os representantes da empresa no Brasil informem quais critérios são adotados para verificar as contas de usuários da rede social como autênticas e de interesse público. Nesta semana, o Twitter ativou a verificação, um símbolo em azul, como autêntica, de uma conta que é investigada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por supostamente espalhar informações falsas sobre o processo eleitoral.

Além disso, como revelou o R7, publicações da deputada Janaina Paschoal (PSL) foram alvo de milhares de denúncias de colocarem em dúvida, sem fundamentos científicos, a eficácia das vacinas contra a Covid-19 e desestimularem a imunização dos brasileiros.

O conteúdo publicado pela parlamentar foi avaliado pelos representantes da empresa no Brasil, que avaliaram que o conteúdo vai permanecer no ar, sem avisos ou sanções. O tema movimentou a internet nos últimos dias e chegou aos assuntos mais comentados do mundo no próprio Twitter.

