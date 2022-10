Musk anuncia "conselho de moderação de conteúdo" para o Twitter

publicidade

O bilionário Elon Musk, já o único proprietário do Twitter, anunciou nesta sexta-feira que criará um “conselho de moderação de conteúdo” na plataforma, que se caracterizará por incluir “pontos de vista amplamente diversos”.

Musk, que escolheu sua própria conta no Twitter para comunicar algumas de suas intenções, destacou em seu último tweet que "enquanto esse conselho não se reunir, não haverá mais decisões sobre conteúdo ou restabelecimento de contas".

Com essa última frase, Musk parece estar se referindo a todos aqueles que tiveram suas contas bloqueadas nos últimos anos por violar as políticas de conteúdo da rede, principalmente por postar mensagens de ódio ou escrever insultos em suas contas.

A conta mais destacada dentre os bloqueados foi a do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), bloqueada no Twitter e em outras redes sociais como o Facebook após o ataque ao Capitólio em janeiro de 2021, por conta das acusações de ter instigado seus seguidores a realizar esses atos violentos.

Ainda hoje, o próprio Trump elogiou a aquisição do Twitter por Musk, afirmando em sua rede social Truth que se sentia "feliz porque o Twitter agora está em mãos (de pessoas) sãs", mas não esclareceu se pretendia retornar a uma rede da qual chegou a fazer uso quase compulsivo.

Musk ainda não confirmou, via tweets ou de outra forma, a demissão dos principais executivos do Twitter e as condições associadas a essas demissões, confirmadas por vários grandes meios de comunicação dos EUA.