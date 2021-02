Nasa descobre um poço de 180 metros de diâmetro em Marte

publicidade

O Mars Reconnaissance (MRO, na sigla em inglês), uma sonda da Nasa, a agência espacial norte-americana, lançada em 2005 a com o objetivo de procurar evidências da existência de água no passado remoto de Marte, encontrou um poço de aproximadamente 180 metros de diâmetro durante sua expedição pelo planeta vermelho. Os resultados foram publicados no domingo pelo geofísico da Nasa Ross Bayer no blog do HiRISE, o instrumento telescópio que a voa a bordo do MRO.

Na foto clareada pelos astrônomos – a original mostrava um buraco escuro –, é possível observar dois aspectos sobre o local: a "áspera parede leste do fosso" e o chão, "que parece ser de areia lisa e desce para o sudeste."

Os pesquisadores vão analisar agora se o poço é um fenômeno isolado ou se estaria ligado a uma rede de túneis subterrâneos deixados para trás por canais de lava de fluxo rápido, como as "claraboias" dos tubos de lava dos vulcões do Havaí, nos Estados Unidos.

A hipótese de que vulcões antigos podem ter deixado grandes tubos de lava cavernosos na superfície de Marte já é antiga. Alguns cientistas, inclusive, defendem que elas podem ter tamanho suficiente para abrigar bases planetárias em uma possível colonização humana do planeta vermelho.