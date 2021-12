Nasa lança com sucesso o novo telescópio James Webb

publicidade

A Nasa lançou neste sábado o novo telescópio da agência espacial, o James Webb. O lançamento ocorreu às 9h20 (horário de Brasília) a partir do foguete Ariane 5, no Centro Espacial Kourou, na Guiana Francesa — território da França na América do Sul e que faz fronteira com o estado brasileiro do Amapá. Após cerca de um minuto e 30 segundos de lançamento, o foguete estava a 27 km de altitude, com distância de 19 km e a uma velocidade de 1,03 km/s.

O lançamento estava inicialmente previsto para a última terça-feira (21), mas foi adiado para este sábado, devido às "más condições meteorológicas", anunciou a Nasa. O telescópio deve substituir o tradicional Hubble, enviado ao espaço na década de 1990. Além da Nasa, as agências espaciais Europeia e Canadense participam deste projeto, que teve início no final dos anos 1990.

O James Webb conta com um conjunto de espelhos primários de 6,5 metros de diâmetro, em uma estrutura composta por 18 espelhos hexagonais folheados a ouro. Os poderosos espelhos observarão a evolução das galáxias, assim como a formação das primeiras galáxias e estrelas. O equipamento tem a missão de captar luzes infravermelhas e as transformar em informações para a Nasa.

Segundo estimativas da agência espacial, o James Webb alcançará a órbita final em março. A estrutura ficará a mais de 1,5 milhão de km da Terra, em um ponto do espaço chamado de Ponto de Lagrange L2.