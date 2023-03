Nasa monitora asteroide com chance de atingir a Terra em 2046

Um asteroide com 49,29 metros de diâmetro tem "uma chance muito pequena" de atingir a Terra em 2046, segundo informações da Nasa, que acompanha a trajetória do objeto espacial. Nomeado de 2023 DW, o corpo celeste viaja a 24,63 quilômetros por segundo.

Segundo a agência espacial norte-americana, a rocha vai passar a 1,8 milhão de quilômetros do planeta, e a data de maior aproximação prevista é em 14 de fevereiro de 2046.

Ainda estão sendo realizados monitoramentos sobre o real impacto do asteroide ao planeta. “Temos rastreado um novo asteroide chamado 2023 DW, que tem uma chance muito pequena de impactar a Terra em 2046. Muitas vezes, quando novos objetos são descobertos pela primeira vez, são necessárias várias semanas de dados para reduzir as incertezas e prever adequadamente suas órbitas anos no futuro”, informou a Nasa.

