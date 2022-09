Nasa protege foguete que iria à Lua

publicidade

O novo megafoguete da Nasa para retornar à Lua será devolvido para seu hangar para ficar protegido do furacão Ian - disse a Agência Espacial americana nesta segunda-feira, uma operação que adia mais uma vez, e por tempo indeterminado, a decolagem da tão esperada missão Artemis 1. Os funcionários da Nasa "se reuniram nesta segunda-feira de manhã e tomaram essa decisão com base na última previsão para o furacão Ian", afirmou a agência em seu "blog".

O foguete, de 98 metros de altura, encontra-se, no momento, em sua plataforma de lançamento no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A complexa manobra para devolvê-lo ao gigantesco prédio de montagem, a poucos quilômetros de distância, deve começar às 23h locais (12h de terça-feira em Brasília).

O foguete será transportado em uma enorme plataforma, avançando muito lentamente, para evitar ao máximo vibrações que possam danificá-lo. Esta é "a decisão correta" para manter as tripulações e o foguete "a salvo", tuitou o administrador associado da Nasa, Jim Free. A expectativa é que o furacão Ian, que passa agora sobre o sul de Cuba, desloque-se em direção à Flórida no final desta semana, através do Golfo do México.

A Nasa esperou até o último minuto para tomar a decisão. Se o foguete tivesse sido mantido na plataforma de lançamento, sua decolagem poderia ter sido programada após a passagem de Ian. Agora, porém, não haverá tempo para levar o foguete de volta à plataforma antes do fim da atual janela de lançamento, que vai até 4 de outubro.

A Nasa ainda não deu se pronunciou sobre uma nova data de lançamento. O próximo período de decolagem foi estabelecido entre 17 e 31 de outubro, com a possibilidade de decolagem diária, à exceção dos dias 24 a 26 de outubro e 28 de outubro. A próxima janela de lançamento está marcada para o período de 12 a 27 de novembro, excluindo-se os dias 20, 21 e 26.

Depois de duas tentativas de lançamento canceladas no último minuto há algumas semanas, em particular devido a um vazamento de combustível durante o enchimento dos tanques do foguete, esse novo contratempo é um revés para a Nasa.

Cinquenta anos após a última missão do programa Apollo, a Artemis 1 tem como objetivo verificar se a cápsula Orion, na parte superior do foguete, é segura para transportar humanos à Lua no futuro.