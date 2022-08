Nasa suspende lançamento de missão à Lua após problema em motor

A Nasa, agência espacial americana, cancelou na manhã desta segunda-feira, 29, o lançamento do foguete Space Launch System (SLS) em direção à Lua. Um vazamento de hidrogênio no motor de número 3, que não pôde ser remediado a tempo, levou ao adiamento da missão no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O SLS tem 98 metros de altura e é considerado o foguete mais poderoso já criado pela agência.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom