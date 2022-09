Nave da NASA se choca contra asteroide para desviá-lo

Uma nave espacial da Nasa se chocou deliberadamente nesta segunda-feira contra um asteroide para desviá-lo de sua trajetória, um teste inédito para buscar mecanismos que permitam defender a Terra da colisão devastadora de um objeto cósmico.

A nave, menor que um carro, se chocou a mais de 20.000 km/h contra seu alvo, o qual alcançou na hora prevista, às 23h14 GMT (20h14 de Brasília).

Equipes da Nasa, reunidas no centro de controle da missão em Maryland, explodiram de felicidade diante das imagens espetaculares da aproximação do asteroide até pouco antes do impacto.

Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD