Need for Speed Heat: Lindo e Customizável

publicidade

Need for Speed é uma das franquias de maior sucesso entre os jogos de corrida desde o início dos anos 2000. Heat chegou dia 8 de Novembro nas lojas virtuais do PlayStation 4, Xbox One e Origin para PC. O game traz a magia do tunning, somado a gráficos esplendidos e perseguições policiais.

O game é ambientado na cidade de Palm City, uma versão fictícia de Miami, na Florida, onde o jogador poderá escolher entre disputar corridas diurnas ou noturnas. Com a luz do sol, os eventos são corridas sancionadas, que recompensam o vencedor com dinheiro. Enquanto a noite, as corridas são ilegais e concedem pontos para uma reputação junto aos outros corredores e à polícia.

A história começa com o chefe de polícia, Frank Mercer, ameaçando corredores. Cogitando, inclusive, "apagar" um na cena inicial da história. As perseguições são empolgantes, mas prejudiciais às corridas. Os carros policiais estão mais agressivos e intensos. Eles chegam a empurrar os veículos dos jogadores para fora da pista.

Para escapar, o corredor deverá fugir e se esconder em algum dos esconderijos espalhados pela cidade. Mas para isso, deverá manter a saúde do seu carro em condições aceitáveis. A barra de saúde é outra novidade implementada em Heat. A cada batida, choque entre veículos, salto ou capotagem, é gerado um dano que diminui a vida do carro. Os postos de gasolina são “enfermarias”, que regeneram a vida dos carros de forma ilimitada durante o dia e limitada a três visitas a noite.

NFS é uma franquia de jogo de corrida arcade, com aspectos menos realistas. Mas os gráficos são de encher os olhos. A veracidade dos detalhes nos carros, no ambiental da cidade, deixando a desejar apenas nas caracterizações das pessoas.

Mas o que Heat apresenta foi uma enorme variedade de opções de personalização do carro. Em alguns casos, é possível desbloquear e equipar sem gastar nada. No total, são 127 carros de 33 marcas diferentes, incluindo Ferraris e Lamborghinis. E todas com possibilidades de customização desde o para-choque, cor, adesivos e até o rádio. A escolha do avatar do nosso personagem também é uma novidade.

Nas dez horas do EA Acess que jogamos, não encontramos muitos bugs, apenas falhas de animações em cenas. A jogabilidade é fluída, com três níveis de dificuldades que alteram a exploração da capacidade do carro. Por exemplo: no nível mais fácil, é comum ver um carro nitidamente melhor ser ultrapassado pelo nosso Ford Mustang 65.

As recompensas por corrida são bem generosas. Terminar em 4º colocado ou menos não será problema. Mesmo repetindo a corrida, o prêmio para o 1º lugar é menor, mas os demais seguem com bonificações justas.

As músicas do game trarão nomes importantes do cenário musical mundial de vários ritmos diferentes. Kendrick Lamar, Cardi B, Post Malone e 2 Chainz embalarão as corridas ao lado de Gloria Groove. A drag queen brasileira teve a música "Coisa Boa" selecionada para compor a trilha sonora.

Aplicativo mobile

O aplicativo NFS Heat Studio está disponível para Android e IOS e traz o jogo para a palma da mão. Nele, o usuário vai ter toda a sua coleção de carros disponível para montá-lo e mostrar o seu estilo. Também será possível trazê-los ao mundo real para fotos com o modo de Realidade Aumentada.

Conclusão

Não é nenhuma reinvenção, mas a evolução comparada aos games anteriores é notória. O game é divertido, possui uma história cativante e as inúmeras possibilidades de personalizações levam o jogador a momentos deslumbrantes no asfalto. As corridas são eletrizantes, bem disputadas e com efeitos gráficos lindíssimos.

O mundo aberto não permite tantas possibilidades, além de encontros com outros gamers online. E até mesmo uma certa repetição de eventos. O choque entre o carro e elementos do cenário, como postes, bloqueadores e até outros competidores, afetam apenas a performance do carro. Alguns até parecem ser de isopor.

Nota de avaliação do Correio do Povo: 8