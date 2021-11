Netflix passa a contar com opção de jogos

publicidade

A gigante do streaming Netflix expandiu seus serviços e agora está também no mercado de games, segundo o site Tecmundo. A partir desta quarta-feira, os assinantes que utilizam smartphones com o sistema Android podem conferir a nova opção de entretenimento, fazendo o download dos jogos gratuitamente dentro da plataforma.

A empresa não informou quando a novidade chegará para usuários com dispositivos iOS, da Apple, mas disse que será em breve. Não é necessário pagar uma taxa adicional para jogar e até o momento são cinco opções de games disponíveis, sendo dois deles baseados na série Stranger Things, uma das mais populares da empresa.

Jogos inicialmente disponíveis na Netlix:

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

“Netflix??? Como acessa isso???”. Fácil, meu anjo:



1. Acesse o meu app

2. Na página inicial, clique em Netflix Games

3. Escolha o jogo que quer jogar

4. Baixe o jogo direto da sua loja de aplicativos

5. Jogue direto do meu próprio app pic.twitter.com/C18JuVdJUw — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 2, 2021

De acordo com a Netflix, novas opções serão inseridas em seguida. No final de setembro, a empresa anunciou a compra da desenvolvedora Night School Studio, mais conhecida por lançar o jogo de aventura e mistério sobrenatural Oxenfree, em 2016. Em comunicado oficial na época, a gigante do streaming informou que a parceria com a companhia será crucial para a criação de recursos criativos para a biblioteca de games da plataforma.

Veja Também