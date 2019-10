Nostalgia dos fliperamas recebe os visitantes da BGS 2019

publicidade

Dois dias depois do anúncio da data da nova geração do PlayStation, quem chega na Brasil Game Show pode jogar os principais jogos arcades - sem precisar comprar fichas. São 1.500 m² para acomodar pinballs e máquinas do eterno fliperama.

Os visitantes podem aproveitar os 150 pinballs e as demais atrações dos anos 90 na área. Igor Moraes, de 10 anos, veio de Goiânia e espera aproveitar todos os dias os jogos: “Eu gostei muito do Air Hoquei”, afirmou. A mãe de Igor, Giordana, relembrou dos tempos que frequentava os arcades: “Jogava muito pinball. São todos da minha época”, disse ela.

O espaço é destinado para integração de jovens e adultos: “Queremos mostrar para os mais jovens a cultura do pinball, atualmente esquecida no Brasil, sua história e a importância desses equipamentos na evolução dos games e de novas tecnologias”, explica Paulo Esteban, diretor comercial da Matic Entretenimento.

Pra quem quiser jogar aqueles consoles mais antigos, pode ir na SAGA até domingo (13), na Expo Center Norte. Nela, muitos consoles antigos, como Atari, Super Nintendo, entre outros, estarão a disposição com os alguns clássicos.