Novo aplicativo de transporte lançado em Porto Alegre foca nos motoristas para crescer

publicidade

Quem costuma usar aplicativos de transporte para se deslocar por Porto Alegre e região metropolitana, vai poder contar com mais uma opção de escolha a partir de 15 de novembro. É o app V4le, idealizado pelo advogado André Giordano, que esteve no Correio do Povo, nesta segunda-feira, para apresentar a plataforma. Amanhã, às 20 horas, a novidade será apresentada oficialmente aos motoristas, em um evento no Centro de Apoio aos Motoristas da Associação da Liga dos Motoristas de Aplicativos (Alma-RS), que fica na Avenida Voluntários da Pátria, 1041, na Capital. "Tomei como inspiração os problemas que os motoristas de aplicativos enfrentam, mas sem perder de vista o usuário", afirmou Giordano.

Natural de Santana do Livramento, o advogado foi motorista de aplicativo durante dois meses. Depois, Giordano adquiriu um posto de lavagem e conveniência, onde chegou a lavar cerca de 1,5 mil veículos por mês, a maior parte pertencente a motorista de apps. "Foi quando vi também que tinha aplicativos próprios, de associações, mas que eram muito ruins. Então pensei: por que não fazer um aplicativo?", lembrou. O próximo passo, então, foi ir atrás de especialistas em tecnologia, com a ajuda do irmão. Com os orçamentos muito elevados, Giordano deixou o projeto em espera. "Notei que havia empresas que também vendem o direito de uso da tecnologia. Voltei a conversar com alguns motoristas, que acharam boa a proposta apresentada", revelou.

O nome do app, V4le, é inspirado no jogo de truco, quando se faz uma proposta para subir o valor da mão, o "vale 4", quando se disputa 4 pontos. Sob esta visão de negócio, a plataforma de Giordano vai apostar alto nos seus parceiros, que já são pelo menos 150. O aplicativo cobra uma taxa de 20%. Mas um "plano de indicação" pode deixar o trabalho mais rentável. Cada um que conseguir dez condutores ativos na plataforma, terá isenção de taxa. Quem conseguir indicar mais parceiros, no programa premium, pode ganhar até R$ 12 mil, no caso de se obter 400 motoristas atuando na plataforma. Por outro lado, o usuário que conseguir mais quatro clientes, vai receber 20 centavos por corrida de cada um dos indicados. "E se indicar 40 passageiros e cada um realizar 500 corridas, vamos dar um carro zero", adiantou.

A plataforma que começa a funcionar neste mês de novembro, vai possibilitar em até 90 dias que os motoristas trabalhem apenas com cartão de crédito. "Além disso, o condutor vai saber antes o destino de sua corrida e os passageiros só poderão usar o serviço se tiverem foto", destacou Giordano. A meta inicial é atuar em Porto Alegre, Canoas, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha e Gravataí. "Em dezembro pretendemos estrear no Vale do Sinos e em janeiro no Litoral Norte", planejou.

Os aplicativos para os usuários estão disponíveis para Android e iPhone. Mas para os motoristas, apenas no Android. Também só podem ser parceiros aqueles que possuírem carros a partir de 2013, com quatro portas e ar condicionado. Outras informações pelo WhatsApp (51)99705-9987 ou no 3028-0922. Nas redes sociais, o app está presente no facebook.com/vale4mobilidade e no instagram.com/vale4mobi.