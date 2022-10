Novo iPad Pro: o poder do M2 o torna um computador de fato

publicidade

O novo tablet topo de linha da Apple, o iPad Pro de sexta geração, que chegará às lojas na quarta-feira, incorpora pela primeira vez o chip interno M2, que lhe dá enorme poder e o transforma , de fato, em um computador que não tem nada a invejar a determinado MacBook.

Para entender melhor o que significa integrar o M2 em um tablet, lembre-se de que é o mesmo chip usado, por exemplo, pelo ultraleve MacBook Air e pela versão pequena do MacBook Pro de última geração.

Como a Efe apurou, o novo microprocessador confere ao tablet uma potência inusitada em um aparelho dessas características, tornando-o significativamente mais rápido que seus antecessores em processos que consomem grande quantidade de recursos, como edição de vídeos longos de alta qualidade. O mecanismo de mídia de alto desempenho do chip acelera a codificação e decodificação ProRes até três vezes mais rápido ao converter projetos de vídeo para esse formato.

É precisamente no campo da edição de vídeo que essa melhoria é mais perceptível, já que o M2 transforma o iPad Pro no que é essencialmente uma sala de edição cinematográfica capaz de ir muito além de trabalhar com gravações caseiras ou projetos menores. .

Vale a pena considerar, portanto, para quem essa enorme capacidade é útil, já que um profissional de vídeo e imagem pode arcar com o investimento, mas um indivíduo que usa o tablet para tarefas mais mundanas dificilmente encontrará motivos para justificar o $ 799 Pro versus, digamos , US$ 449 para o modelo básico do iPad.

Outra das funcionalidades que o chip permite é o que a Apple batizou de "ponteiro flutuante", pelo qual ao se aproximar do lápis de segunda geração (compatível com o tablet), são detectados sinais eletromagnéticos a uma distância de até 12 milímetros e, sem contato, o iPad Pro permite visualizar efeitos como a espessura do traço ou o resultado da mistura de várias cores.

A câmera traseira é de 12 megapixels com uma ultra grande angular adicional de 10 megapixels; a frente é uma ultra grande angular de 12 megapixels; a tela Liquid Retina está disponível em 11 polegadas ou 12,9 polegadas e as opções de armazenamento vão até 2 terabytes.

As cores disponíveis são cinza e prata.

