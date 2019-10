Novo Minecraft chega em 2020 e promete ajudar no desenvolvimento das crianças

publicidade

Minecraft Dungeons é um novo jogo de ação e aventura, inspirado pelos clássicos de masmorras e ambientado no universo da famosa franquia. Descubra um tesouro com novas armas e itens poderosos que ajudarão você a derrotar enxames impiedosos de mobs (inimigos controlados pelo jogo) novos e desagradáveis. Lute ou fuja através de cânions, pântanos e, claro, das minas. O game tem lançamento agendado para 2020 e está disponível, em modo single player ou cooperativo, para testes na BGS 2019.

Segundo Jaime Limón, da Global Product Marketing Manager de Minecraft Dungeons “Esse é o primeiro jogo que possui uma história. Uma história dramática e bem diferente para atingir públicos diferentes que, talvez, nem jogassem Minecraft antes. Mas claro, mantendo o visual blocado. É uma perspectiva diferente no game, mas buscamos manter a essência do jogo”

O jogo conta a história do personagem, que se sente renegado e que quando entra em contato com uma força poderosa, tendo controle de tudo a sua volta, ele aprisiona os moradores locais. “Não é uma história muito tradicional, pois ela retrata algo da mitologia, onde você controla monstros poderosos. E tem também uma parte engraçada, onde você possui animais que te ajudam a lutar, como por exemplo, uma galinha".

Famosa mundialmente, a franquia é conhecida por ser mais leve e divertido para as crianças, principalmente. E também possui aspectos bastante positivos para o desenvolvimento infantil. "Minecraft é uma plataforma onde quem cria o jogo é você. Portanto, estimula muito a criatividade, a concentração e até mesmo um pouco de cálculo para que o jogador saiba onde montar e o que montar"

A ideia do estúdio é trazer cada vez mais jogos, e aos poucos criar um "Minecraftverse". "O modo cooperativo precisa ser muito divertido. Não há matchmaking (agrupar jogadores em equipes adversárias), mas é possível convidar os amigos para jogar. Em alguns momentos teremos a tela compartilhada, pois o objetivo é trabalhar em conjunto", revelou Limón.

Por enquanto, Minecraft Dungeons tem crossplay confirmado entre PC e Xbox One, mas a intenção do estúdio é que os jogadores possam jogar entre todas as plataformas. "Ainda estamos trabalhando com a Sony e Nintendo para confirmar o crossplay entre o Switch e PlayStation 4", confirma Limón. Segundo ele, aproximadamente metade do desenvolvimento do game está completo.