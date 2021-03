"Oumuamua" pode ser um fragmento perdido de planeta semelhante a Plutão

publicidade

Observado em outubro de 2017, quando passou pelo nosso sistema solar, o "Oumuamua" pode ser um fragmento perdido de um planeta semelhante a Plutão. Pesquisas mais recentes, no entanto, sugerem que o objeto pertenceria a outro sistema solar. A hipotése está baseada em estudos publicados no formato de artigos no Journal of Geophysical Research. A informação foi publicada nessa terça no site Advancing Earth and Space Science.

Os resultados da pesquisa podem ajudar os cientistas a aprender sobre o que formou o objeto e a evolução de outros sistemas solares.

"Esta pesquisa é empolgante porque provavelmente resolvemos o mistério do que é o Oumuamua e podemos, de maneira razoável, indentificar o que é um pedaço de um exo-Pluto, um planeta como Plutão, que está em outro sistema solar", disse o astrofísico da Universidade Estadual do Arizona, Steven Desch, autor do estudo. "Até agora, nós não tínhamos como saber se outros sistemas solares tinham planetas como Plutão, mas agora vimos um pedaço disso passar pela Terra", acrescentou.

O objeto foi descoberto em 2017 pelo observatório astronômico Pan-STARRS, no Havaí. O nome Oumuamua significa mensageiro em havaiano. Ele foi avistado viajando a 315 mil quilômetros por hora e no início parecia ser um cometa para os cientistas. Outros artigos chegaram a classificar o objeto até como um artefato alienígena. O formato, porém, fez os pesquisadores reverem a sua classificação.