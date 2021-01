OVNI despenca no mar havaiano e moradores acionam a polícia

publicidade

Um OVNI azulado e aparentemente em queda chamou a atenção de diversos moradores da costa oeste da ilha havaina de Oahu. O avistamento ocorreu na noite da última terça-feira de 2020 e fez com diversas testemunhas do fenômeno acionassem a polícia local.

Desde então, registros do objeto brilhante, que suspostamente teria caído no mar, foram compartilhados nas redes sociais. "Objeto voador não identificado avistado no céu noturno sobre Leeward Oahu [setor oeste da ilha] levou testemunhas a ligarem para o 911 [número de emergência local]. Várias relataram ter visto um grande objeto azul cair do céu no oceano", diz a postagem abaixo.

Hawaii - An unidentified flying object spotted in the evening sky over Leeward Oahu prompted witnesses to call 911. Multiple witnesses reported seeing a large blue object fall out of the sky and into the ocean.#Hawaii #UFO pic.twitter.com/hvdry0zyN0 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2021

No entanto, de acordo com o programa Hawaii News Now, a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) afirma que não houve qualquer incidente com aeronaves no perímetro da possível queda do objeto azulado.

Versão oficial não convence testemunhas

Apesar da FAA negar qualquer acontecimento fora do normal na área, moradores estão convictos da experiência que tiveram. Uma mulher de 38 anos, identificada como Moriah, disse ao Hawaii News Now não acreditar em OVNIs. Mas, ao avistar o objeto, saiu do carro com o marido para segui-lo: "Não sei o que era”, assumiu, "estava indo muito rápido."

Moriah afirma ter percorrido quase 5 km atrás do objeto brilhante e azulado: "O que quer que fosse, caiu na água", pontua. Outro característica que intrigou a moradora foi o fato da suposta aeronave não emitir som algum. "Ligamos para o 911", lembrou.

Com a chegada de um oficial ao local, Moriah conta ter identificado uma segunda luz, dessa vez esbranquiçada e menor do que a primeira. O departamento de polícia disse ao programa jornalístico não ter nenhuma informação sobre o ocorrido.

Caçador de OVNIs arrisca um palpite

Para o ufólogo Scott C. Waring, o OVNI havaiano era uma nave de tecnologia alienígena ultrassecreta da Área 51, conduzida por um piloto humano. "Ainda é difícil para os humanos controlá-la, já que é controlada pela mente", explicou Waring em postagem no blog mantido por ele, o UFO Sightings Daily (Avistamentos Diários de OVNIs, em tradução livre).

O teórico da conspiração explica que esse tipo de conexão piloto-aeronave tem funcionamento semelhante ao do bluetooth: "A nave alienígena se conecta à mente do piloto, o que pode sobrecarregar os condutores humanos." E pontua: "Essa é uma tecnologia 100% Força Aérea dos Estados Unidos."