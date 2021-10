Pane no OVHcloud perturba acesso à Internet

publicidade

Um dos líderes europeus da "nuvem", o provedor de hospedagem na Internet OVHcloud registrou nesta quarta-feira (13) uma falha que afetou o acesso a vários sites. A informação é do portal especializado Downdetector.

Em um tuíte, o fundador e presidente do OVHcloud, Octave Klaba, atribuiu a avaria a um "erro humano" em um centro nos Estados Unidos, o que afetou o "backbone", a rede de telecomunicações que conecta todas as infra-estruturas do OVHcloud. Em torno de uma hora e meia após o início da falha, alguns operadores de sites relataram o restabelecimento da atividade e dos serviços contratados com a OVHcloud.

No site Downdetector, muitas empresas e usuários reclamavam que não conseguiam acessar sites, e-mails e até mesmo suas linhas telefônicas. O colapso chega em um momento ruim para esta empresa que prepara sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) para esta sexta-feira (15). A expectativa é arrecadar cerca de 350 milhões de euros (US$ 404 milhões).

Em março, a OVHcloud foi vítima de um incêndio em um centro de dados em Estrasburgo, no nordeste da França, que também afetou o acesso a páginas on-line. Com sede em Roubaix (norte da França), a empresa tem 2.400 funcionários e um faturamento de 632 milhões de euros (US$ 730 milhões).