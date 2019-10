Peneira para times de LoL e Free Fire chega a Porto Alegre neste final de semana

publicidade

Neste final de semana, o "Red Truck HyperX", uma parceria entre o clube de esportes eletrônicos Red Canids Kalunga, a HyperX e a AOC, seleciona, em Porto Alegre, jogadores de League of Legends (LoL) e Free Fire. Um caminhão com arena móvel estará no estacionamento do Shopping Iguatemi para a realização da seletiva.

A Red Canids Kalunga é uma organização de esportes eletrônicos brasileira que ficou famosa com seu time de LoL. Além de Porto Alegre, o caminhão passará por outras 17 capitais do País em busca de talentos. “Durante a BGS, o caminhão chamou bastante a atenção dos visitantes, que lotaram o estande para vê-lo de perto, tirar fotos e jogar na arena móvel montada dentro dele. É uma iniciativa inédita e inovadora que certamente fará sucesso por todas as cidades que passar”, diz Felippe Corradini, CEO da RED Canids Kalunga.

O caminhão tem 19 metros de cumprimento, e foi adaptado para operar como uma arena de eSports. Dentro dele, haverá dez máquinas equipadas com periféricos HyperX de alta performance e monitores gamers da AOC. O público vai poder acompanhar as disputas com o auxílio de um telão do lado de fora, que transmitirá ao vivo todas as etapas da seletiva. As inscrições para participar das seletivas Red Truck HyperX custam R$ 25 e podem ser feitas pelo site. Os jogadores LEP, Revoltan, Titan, Xabula e Sacy estarão presentes na seletiva.

As etapas das seletivas terminaram com a escolha dos 300 melhores jogadores de LoL e os 80 melhores de Free Fire. Eles disputarão a fase final, que será online. Além do contrato com a Red Canids Kalunga, os vencedores da peneira de LoL ganharão um kit de periféricos e um monitor das empresas que integram a parceria. Já os vencedores de Free Fire ganharão um celular de última geração.