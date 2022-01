Pesquisadores desenvolvem veículo espacial similar a naves alienígenas mostradas no cinema

publicidade

Os pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) estão trabalhando no projeto de um veículo espacial capaz de explorar terrenos como o da Lua e de asteroides. Entretanto, diferentemente dos robôs usados até hoje, o novo modelo não terá rodas, mas uma aparência bem próxima do design das naves alienígenas retratadas no cinema.

O novo veículo usará as características da Lua, por exemplo, para flutuar. Isso porque a ausência de atmosfera no satélite natural da Terra, incapaz de desviar os ventos solares, cria um campo elétrico que pode ser transformado em energia usada no deslocamento do objeto.

Equipado com propulsores de íons em miniatura, a “nave alienígena” desenvolvida pelos cientistas usará uma tecnologia parecida com a dos veículos espaciais atuais para se deslocar pelo espaço. A tecnologia, basicamente, cria um campo de força elétrico que repele o veículo do solo.

A expectativa dos pesquisadores do MIT é criar um equipamento de exploração com menos limitações de deslocamento que um robô tradicional com rodas. Para testar o conceito do projeto, a equipe criou uma mininave um pouco maior que a palma de uma mão, revelou o portal Popsci. O equipamento, com quatro propulsores apontados para baixo e um para cima, foi levado para uma câmara a vácuo para reproduzir o ambiente espacial.

O experimento mostrou que um veículo com pouco menos de 1 kg pode flutuar a 1 cm de distância do solo de um grande asteroide. Entretanto, para ser funcional na Lua, precisaria de cinco vezes mais força de propulsão.

O principal autor da pesquisa, o estudante Oliver Jia-Richards, afirma que a ideia é que o veículo seja pequeno e enviado em grande quantidade ao espaço para explorar as superfícies a serem estudadas. “Eles são pequenos e são restritos em termos de instrumentos científicos que podem carregar. A ideia é que você lance vários deles”, destaca Jia-Richards. “O objetivo final seria provavelmente eles serem autônomos”.

Os estudantes do MIT responsáveis pelo projeto esperam que o veículo de exploração espacial seja implementado nos próximos dez ou 20 anos.

