Playtesters: Universidade de Caxias do Sul busca interessados em testar games

O Laboratório de Garantia de Qualidade de Jogos Digitais da Universidade de Caxias do Sul (UCS Lab Q.A.), sediado no bloco 71 do Campus-Sede, abre inscrições para interessados em integrar um cadastro de playtesters – testadores de jogos eletrônicos antes de seu lançamento. A iniciativa oportuniza aos jogadores conhecer em primeira mão as novidades desenvolvidas pelos estúdios brasileiros de jogos e contribuir no aprimoramento dos games.

Os selecionados serão responsáveis por experimentar jogos eletrônicos, verificar as diversas funcionalidades planejadas e, como os testes serão acompanhados por profissionais da área de Jogos Digitais, conhecerão processos e tecnologias usadas no desenvolvimento dos games.

O coordenador do UCS Lab Q.A., que também está à frente dos cursos de Criação Digital e de Jogos Digitais, professor Marcelo Luis Fardo, conta que os testes são feitos para diversas finalidades, desde detectar erros de programação, questões de design ou de acessibilidade, até mesmo de preferências de estilos ou de engajamento. “Assim se eleva a qualidade do game, melhorando a competitividade dos estúdios de jogos brasileiros no mercado mundial”, considera.

Os cadastrados serão acionados de acordo com demanda e possibilidade de cada sessão de testes, previamente agendada. Todos receberão certificado de participação, válido como horas complementares. Clique aqui para se inscrever.

Fortalecimento da indústria gaúcha e nacional em jogos digitais

Entre junho e julho deste ano, o egresso em Criação Digital da UCS Bruno Paese Pressanto foi um dos finalistas, entre 12 concorrentes, na categoria “Melhor Jogo de Estudante” do BIG Festival (Best International Games Festival), considerado o maior festival de jogos eletrônicos da América Latina, com o jogo “O Incidente no Bloco 71” – The Building 71 Incident. Em 2022, o game de terror criado na UCS foi duplamente premiado no 21º Festival de Jogos do SBGames, um dos mais tradicionais na produção nacional de jogos digitais, realizado pela Sociedade Brasileira de Computação.

O coordenador dos cursos de bacharelado em Criação Digital e tecnologia em Jogos Digitais, professor Marcelo Luis Fardo, analisa o potencial do segmento. “Os dados da indústria mostram uma expansão praticamente ininterrupta desse mercado, ano após ano desde o seu nascimento, entre o final da década de 70 e o início dos anos 80. Nos últimos anos, o Brasil tem entrado com força nesse cenário e desenvolvido o mercado interno com uma virada de chave para a produção de jogos, não mais somente consumo”, contextualiza.

O professor explica que grandes estúdios brasileiros já alcançaram o mercado mundial e no Rio Grande do Sul isso não é diferente. “Diversos estúdios empregam centenas de pessoas para produzir jogos e a demanda é constante por profissionais qualificados, aptos a darem vida a esses produtos digitais e contribuírem para o fortalecimento da indústria gaúcha e nacional de jogos digitais”, diz Fardo.