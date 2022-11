Porto Alegre será a única sede nacional do Act in Space

publicidade

Imagine que estamos no ano de 2032 e o mundo mudou radicalmente: novas tecnologias e necessidades, e a base terrestre na lua precisa de múltiplos novos tecnoprodutos e serviços para apoiar a missão e as operações de assentamento da base lunar. Para resolver este e outros desafios em até 24 horas, o evento Act in Space promove uma hackaton internacional que acontece simultaneamente em 35 países e mais de 60 cidades. A PUCRS, através do Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação (IDEAR), será a única universidade a sediar o evento no Brasil.

A hackathon acontecerá entre os dias 18 e 19 de novembro de 2022, no Living 360º (prédio 15 do Campus). Em equipes de duas a cinco pessoas, os/as participantes têm que encontrar respostas para as necessidades do futuro, inventando novos usos e serviços derivados da tecnologia espacial, para resolver problemas sociais e enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. A equipe vencedora terá a oportunidade de apresentar seu projeto no evento final em Cannes, na França.

O evento é gratuito e aberto a todos/as a partir de 18 anos. Os únicos pré-requisitos são muito amor pelas tecnologias espaciais e inglês avançado, já que todos os desafios e a apresentação em Cannes serão nesse idioma. É possível se inscrever com ou sem um grupo pré-definido.

Durante as 24 horas de evento, o ambiente será de estímulo da consciência do empreendedorismo, entendendo que o espaço pode contribuir para o crescimento social e econômico para além do seu ecossistema habitual (fomentando a criação de startups, por exemplo), o desenvolvimento do uso e aplicação de tecnologias e dados espaciais, além, é claro, do uso do espaço para benefício da Terra e da humanidade.

As inscrições podem ser feitas neste link.

Os desafios

Durante a inscrição é escolhido o desafio que vai nortear a equipe. Eles estão divididos em quatro blocos principais: seja um jogador newspace #Space4.0; negócios da vida cotidiana; voe até a lua e além; e o espaço para a Terra e para a Humanidade. Em cada um deles existem desafios que vão desde a criação de um satélite reciclável, inteligência artificial para precisão, reduzir em 50% o impacto da aviação no clima, criação de painéis solares, e mais.

Os grupos terão acesso à mentoria ao longo da competição, a fim de solucionar as dúvidas que surgirem durante o desenvolvimento dos projetos. Ao final, cada time terá oito minutos para apresentar o seu projeto para uma banca, que devem seguir os critérios de avaliação apresentados na data do evento.

Premiação

A equipe vencedora da etapa nacional terá a oportunidade de apresentar seu projeto no evento final em Cannes, na França, entre os dias 13 e 14 de fevereiro de 2023, concorrendo com pessoas de todo o mundo por prêmios incríveis, que vão desde uma experiência antigravidade até a mentoria de agências espaciais. Além disso, o melhor projeto terá participação garantida no Programa de Modelagem de Negócios do Tecnopuc, o Startup Garage 2023, e na Agência Experimental de Software (Ages) também em 2023. O programa tem mentoria gratuita na área de negócios.

• Grupo ganhador: Startup Garagem de 2023, Rocket, 1 hora de mentoria com a equipe do IDEAR, passagem para a França de um dos integrantes da equipe;

• Segundo e terceiro lugares: Rocket e 1 hora de mentoria com a equipe do IDEAR.