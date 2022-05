Primeiro eclipse parcial solar de 2022 é visto do Chile

publicidade

No último sábado, o primeiro eclipse parcial solar de 2022 pôde ser visto a olho nu e de forma nítida em algumas áreas da Antártica, na parte sul dos oceanos Pacífico e Atlântico, além de nas regiões localizadas ao sul do Hemisfério Sul, como em parte do Brasil, em um ponto no extremo sul do Rio Grande do Sul, na Argentina e, principalmente no Chile.

Nos locais em que foi possível observar o fenômeno, devido a intensidade, o eclipse abrangeu entre 40% e 54% do disco do Sol. O ápice do fenômeno ocorreu por volta das 17h41, no horário de Brasília.

Um eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, projetando uma sombra sobre o planeta. A sombra mais escura, onde toda a luz solar é bloqueada, é chamada umbra e, em torno dela, se define a penumbra, sombra mais clara em que a luz solar é parcialmente impedida. Esse fenômeno acontece, em média, a cada 18 meses, porém por serem vistos de apenas parte da Terra, há a impressão de que são muito raros. Mais três eclipses ainda são aguardados para este ano, sendo mais um do Sol e outros dois da Lua.

O segundo eclipse parcial solar acontecerá no dia 25 de outubro de 2022 e poderá ser visto em algumas partes da Europa, África, Ásia e Oriente Médio. No Brasil, a previsão é de que um eclipse solar total seja visível apenas em 2045.

