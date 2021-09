Rússia bloqueia seis aplicativos muito usados de redes privadas virtuais (VPN)

publicidade

O regulador russo das telecomunicações anunciou, nesta sexta-feira (3), que bloqueou seis aplicativos de redes privadas virtuais (VPN), muito usados, que davam acesso a um número crescente de sites proibidos na Rússia. Roskomnadzor considerou que o uso dessas redes VPN permitiam consultar "conteúdos proibidos" e impulsionavam "atividades ilegais, especialmente a promoção de drogas, pornografia infantil, extremismo e tendências suicidas".

Foram bloqueadas Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN e IPVanish VPN, informou o regulador em nota. Ainda assim, a AFP constatou que o aplicativo de um desses serviços, Nord VPN, continuava funcionando nesta sexta-feira à tarde na Rússia.

Roskomnadzor afirmou que deixará que as empresas russas que usam essas VPN como parte de seu trabalho continuem usando, contando com que confirmem que essas empresas não violam a lei. Nos últimos anos, o governo russo bloqueou sites que se negavam a transmitir seus dados e sancionou gigantes do setor digital, acusando-os de não apagar conteúdos "ilegais".

Nos últimos meses, as autoridades fecharam vários portais relacionados ao opositor Alexei Navalny, perto das eleições legislativas de setembro, potencialmente delicadas para o Kremlin.

