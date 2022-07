Rússia deixará de participar na Estação Espacial Internacional depois de 2024

publicidade

A Rússia deixará de operar na Estação Espacial Internacional (ISS) "após 2024", anunciou nesta terça-feira (26) o chefe da agência espacial russa Roscosmos, Yuri Borissov. "Nós certamente cumpriremos todas as nossas obrigações para com nossos parceiros da ISS, mas foi tomada a decisão de deixar esta estação depois de 2024", disse durante uma reunião televisionada com o presidente russo, Vladimir Putin.

"Acredito que então começaremos a criar a estação orbital russa", que será a principal prioridade do programa espacial nacional, continuou Borissov. "O futuro dos voos tripulados russos deve se basear, sobretudo, num programa científico sistêmico e equilibrado para que cada voo nos enriqueça com conhecimentos na área espacial", sublinhou o responsável da Roscosmos.

Nomeado chefe da Roscosmos em meados de julho, Yuri Borissov substituiu Dmitri Rogozin, conhecido por seu estilo rígido e nacionalismo desenfreado. Até esta nomeação, Borissov, de 65 anos, ocupava o cargo de vice-primeiro-ministro responsável pelo complexo militar-industrial russo, que inclui também o setor espacial. "É uma grande honra para mim, mas também tem obrigações adicionais", disse Borissov a Putin.

Borissov comentou que sua principal tarefa é aumentar o nível o campo espacial russo. "Sobretudo fornecendo os serviços espaciais necessários para a economia russa", destacou, citando principalmente navegação, comunicação e transmissão de dados.

Em 2020, a Rússia perdeu o monopólio do lançamento ao espaço com seus antigos, mas confiáveis, lançadores e espaçonaves Soyuz após a chegada ao cenário do bilionário Elon Musk da SpaceX. A cooperação russo-ocidental no espaço também foi prejudicada pela ofensiva lançada pela Rússia em 24 de fevereiro contra a Ucrânia. As sanções ocidentais adotadas contra a Rússia por causa dessa ofensiva afetam em parte a indústria aeroespacial russa e colocam em risco a Estação Espacial Internacional, porque alguns suprimentos podem ser interrompidos.

Veja Também