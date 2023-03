Realidade virtual leva visitantes da South Summit Brazil para passeio em Madrid

publicidade

Além dos painéis, quem visita a South Summit Brazil 2023 busca por experiências tecnológicas. Afinal, trata-se de um dos maiores eventos de inovação do mundo. Aposta da IE University para a edição deste ano, os óculos de realidade virtual (VR) da universidade estão entre as atrações da área dos estandes e levam os visitantes da feira em Porto Alegre para um passeio em Madrid, capital da Espanha.

O evento, que hoje acontece no Rio Grande do Sul, foi idealizado em território espanhol, no ano de 2012, e tem na instituição de ensino madrilenha um de seus principais patrocinadores.

"Com os óculos, levamos os visitantes para conhecer o campus da nossa universidade em Madrid, na Espanha”. A decisão pela tecnologia VR acontece diante da capacidade de imersão.

“É a melhor ferramenta para dar uma experiência real do que é estar lá", explicou o diretor do Programa de Gestão Avançada da IE, Bruno Pena. Pena, que também esteve na edição 2022, projeta que neste ano a South Summit Brazil seja ainda maior e com mais conexões. "Está mais ampla e tivemos um maior número de inscrições".

