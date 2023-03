Regulador britânico diz que fusão Microsoft-Activision não afeta concorrência de consoles

publicidade

A Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA, na sigla em inglês) disse nesta sexta-feira, 24, que, no geral, a aquisição planejada de US$ 75 bilhões pela Microsoft da Activision Blizzard não levaria a uma diminuição substancial da concorrência nos jogos de console na região - preocupação que vinha manifestando nos últimos meses.

O regulador afirmou, no entanto, que suas opiniões de que o acordo levanta preocupações no segmento dos jogos em nuvem permanecem inalteradas.

"O adendo da CMA às suas conclusões provisórias hoje refere-se apenas à concorrência no fornecimento de consoles e não à concorrência no fornecimento de serviços de jogos em nuvem, onde a CMA continua a considerar cuidadosamente as respostas fornecidas em relação às conclusões provisórias originais", disse o órgão.