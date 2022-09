Reino Unido investiga compra da Activision Blizzard pela Microsoft

publicidade

O órgão de fiscalização da competição do Reino Unido anunciou nesta quinta-feira uma investigação sobre a compra da editora de videogames americana Activision Blizzard pela Microsoft, preocupada com seu impacto no mercado britânico. A fusão desses dois gigantes pode levar a uma "redução substancial da concorrência" no país, disse a autoridade britânica de concorrência (CMA).

A Microsoft anunciou em janeiro a compra da Activision Blizzard, editora dos jogos de sucesso "Call of Duty", "World of Warcraft" e "Candy Crush", por US$ 69 bilhões, um recorde do setor. A operação, que será concluída no próximo ano, criará o terceiro maior player do setor de videogames em receita, atrás da empresa chinesa Tencent e da japonesa Sony, fabricante do PlayStation.

A CMA está preocupada que o acordo prejudique os rivais da Microsoft, "uma das três grandes empresas, junto com a Sony e a Nintendo, que dominaram o mercado de consoles de jogos nos últimos 20 anos". De acordo com a autoridade, o grupo fundido pode negar ou reduzir o acesso aos jogos da Activision Blizzard.

Isso "poderia prejudicar os consumidores, reduzindo a capacidade da Sony de competir" e também "outros concorrentes existentes ou potenciais", disse a CMA após investigações iniciais.

Questionada pela AFP, a Microsoft reiterou a intenção de "trabalhar com a CMA", acrescentando que se comprometeu com a Sony, preocupada com a disponibilidade de "Call of Duty", que o jogo estaria disponível no mesmo dia no Xbox e PlayStation.

Veja Também