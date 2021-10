Representantes da CDL POA embarcam para o Web Summit 2021

publicidade

Representantes da CDL POA acabam de embarcar, rumo à Portugal, para a maior conferência de inovação do mundo, o Web Summit, que agrega mais de 40 mil pessoas de 165 países, e tem como sede a cidade de Lisboa. Em uma busca constante por adaptar as tendências globais em ações práticas e relevantes às comunidades locais, os participantes trarão na bagagem os principais desafios abordados no evento deste ano. Tecnologia, o mundo pós-pandemia, as práticas de gestão ESG e as ações de marketing são algumas temáticas que prometem ser desenvolvidas.

No evento, a CDL POA será representada por empresários e membros da diretoria da Entidade: presidente Irio Piva; vice-presidente de Marketing, José Roberto Resende; vice-presidente de Relações com o Mercado, Ricardo Oliveira; vice-presidente de Relações Políticas e Institucionais, Carlos Frederico Schmaedecke; superintendente Maico Renner; gestor de Marketing e Inovação, Rafael Guerra.

A presença da CDL POA dá sequência a uma série de iniciativas que promovem o processo de inovação que a Entidade vem realizando, desde 2018, com missões internacionais, incorporação de startups em seu portfólio, Instituo Caldeira, Programa de Inovação e evolução dos serviços de proteção ao crédito para soluções analíticas com informações de consumidores. Segundo Irio Piva, “a participação da Entidade no Web Summit é mais uma etapa deste movimento de aproximação da CDL POA, dos seus serviços e associadas, às novidades da tecnologia e inovação”.

A abertura ocorrerá na próxima segunda-feira e contará com painéis de Frances Haugen, a ex-funcionária denunciante do Facebook, Nicolas Julia, da desenvolvedora de games Soare, e Ayo Tometi, cofundadora do movimento Black Lives Matter. Durante todo o evento, que terminará no dia 04, os integrantes da comitiva compartilharão percepções exclusivas dos conteúdos e ações por meio das redes sociais e do site da CDL POA.