Robô ao telefone, eleições 2022 e Gilberto Gil: conheça as novidades reveladas no Google for Brasil

O Google anunciou, nesta terça-feira (14), durante o evento Google For Brasil, as novidades e as apostas para o mercado nacional. O presidente da empresa no Brasil, Fábio Coelho, dividiu o palco com diretores de diversas áreas para apresentar os recursos que vão ajudar a facilitar o dia a dia e os projetos que são apoiados pelo buscador.

Robô que fala ao telefone

Após o lançamento em 2018, o Google anunciou a chegada ao Brasil do Duplex, uma tecnologia de inteligência artificial que tenta simular uma conversa natural com humanos. No país, o recurso está sendo testado para fazer ligações para atualizar as informações de estabelecimentos comerciais nos resultados de busca e do Google Maps.

Em uma simulação feita durante o Google For Brasil, o robô conversa com uma pessoa que trabalha em uma loja para saber o horário de funcionamento do estabelecimento. O ritmo da fala do robô é bem próximo do que seria a conversa com um humano e pareceu ser bem funcional.

A ferramenta de Inteligência Artificial também terá funções voltadas para as eleições deste ano. A assistente do Google ajudará os eleitores a consultar os locais de votação junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em breve, será possível usar o mesmo recurso para comprar ingressos de cinemas e de shows. "Com o Duplex, o Google quer ajudar as empresas a se conectarem com seus clientes de forma cada vez mais rápida, simples e natural”, explica Coelho.

O Duplex está presente em outros 10 países: Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Japão, México e Nova Zelândia.

Eleições 2022

Entre as novidades da empresa para as eleições deste ano estão o lançamento de um relatório e um site com as principais tendências de buscas relacionadas às Eleições 2022.

Um relatório inédito será divulgado em julho com dados do Google Trends sobre as buscas realizadas pelos usuários brasileiros em relação a temas importantes para o país, como economia, segurança e saúde nos últimos anos.

O Google também anunciou o lançamento de uma central de Google Trends para as Eleições Presidenciais de 2022 que vai trazer dados em tempo real sobre os candidatos, os partidos, as principais perguntas sobre temas relacionados às campanhas e as maiores tendências do ciclo eleitoral – similar às lançadas nas eleições de 2018 e 2020. O site, que irá ao ar no dia 16 de agosto, dia em que começam oficialmente as campanhas eleitorais no Brasil.

“Em outubro, os brasileiros vão às urnas para mais uma Eleição e, como parte de nosso compromisso com a integridade do processo eleitoral no Brasil, temos trabalhado em uma série de novidades para conectar os eleitores com informações importantes sobre as Eleições e, assim, permitir uma participação social mais informada”, explica Marcelo Lacerda, diretor de políticas públicas e relações governamentais do Google Brasil.

Cozinhas solidárias

Em parceria com a ONG Ação da Cidadania, o Google lançou um recurso na busca e no Google Maps para a localização de cozinhas solidárias em funcionamento pelo país. O objetivo é criar uma rede solidária para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social a encontrar pontos de distribuição de alimentos e refeições gratuitas.

Os locais também funcionarão como pontos de arrecadação de mantimentos. A Ação da Cidadania recebeu apoio técnico do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (WFP).

A partir de agora, ao pesquisar por "cozinhas solidárias" no Google Maps ou na busca, é possível ter acesso aos bancos de alimentos, despensas e cozinhas solidárias mais próximas e que estão sendo mapeadas e verificadas pela Ação da Cidadania em todo o país.

Até agora, já foram cadastrados mais de 1 mil pontos em todas as regiões do país. Neste primeiro momento, o acesso às informações será promovido por um filtro temporário no menu principal do Google Maps, que exibirá diretamente a busca pelos pontos de distribuição de alimentos. É possível encontrá-los digitando diretamente na caixa de busca termos como “cozinha solidária”, “cozinha solidária perto de mim” e “banco de alimentos”.

Bolsas de estudos e programa de capacitação

O Google anunciou uma série de iniciativas com foco na inclusão, treinamento e desenvolvimento profissional de jovens, mulheres e pessoas com deficiência visual.

Após lançar novos Certificados Profissionais do Google em Análise de Dados, Gestão de Projetos e UX Design – que se somam ao curso profissionalizante em Suporte em TI – o Google anunciou a doação de, até 2026, 500 mil bolsas de estudo para a formação de jovens nessas áreas no Brasil. Em sua primeira fase, a partir de hoje, 30 mil bolsas, sendo 2.000 para pessoas trans, serão distribuídas a jovens da rede do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

Nesta terça, o Google anunciou a doação – por meio do seu braço filantrópico Google.org – de R$ 10 milhões ao IRME (Rede Mulher Empreendedora) para que mais 200 mil mulheres sejam capacitadas pelo programa Ela Pode.

O Google também anunciou a expansão do projeto em parceria com a Fundação Dorina Nowill, organização que trabalha com a inclusão social de pessoas com deficiência visual, para os estados do Piauí, Goiânia e Tocantins. A ação irá ampliar a conectividade, aprendizado e uso de ferramentas acessíveis. Durante a pandemia, foram doados 1,5 mil smartphones e com conectividade por dois anos para pessoas atendidas pela ONG em São Paulo, com o intuito de contribuir para os processos de educação on-line durante o período de isolamento social.

Google for startup

O Google for Startups Brasil anunciou hoje a criação de um programa que oferece ajuda de custo para pessoas negras interessadas em iniciar uma carreira em desenvolvimento de software, em parceria com o Instituto Vamo que Vamo.

O programa tem como meta apoiar a formação de 200 desenvolvedores negros de baixa renda e ajudá-los a darem seus primeiros passos em carreiras em tecnologia nos próximos 12 meses. A iniciativa foi divulgada pelo diretor do Google for Startups para América Latina, André Barrence.

Gilberto Gil

Para celebrar o aniversário de 80 anos de Gilberto Gil, o Google Arts & Culture, em parceria com o Instituto Gilberto Gil, lança O Ritmo de Gil. Uma mostra digital que homenageia a vida e a obra do cantor, compositor e expoente de influentes movimentos culturais brasileiros do último século, entre eles a Tropicália.

Disponível em inglês, português e espanhol, essa é a primeira retrospectiva de um artista brasileiro vivo na plataforma global, e apresenta um acervo com mais de 41 mil imagens distribuídas em 140 seções, além de 900 vídeos e gravações históricas que foram cuidadosamente digitalizadas.

Entre as preciosidades, está um álbum de 1982, gravado em Nova Iorque, nunca lançado por Gil e acabou perdido em sua volta ao Brasil. Agora, sua história chega ao público pela primeira vez.