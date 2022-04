Robô da Nasa registra eclipse da lua "em forma de batata" de Marte; veja o vídeo

O robô Perseverance, da Nasa, registou imagens de Phobos, a lua em forma de batata de Marte, cruzando a face do Sol. Segundo a NASA, "essas observações podem ajudar os cientistas a entender melhor a órbita da lua e como sua gravidade puxa a superfície marciana, moldando a crosta e o manto do Planeta Vermelho."

O eclipse foi registrado no dia 2 de abril e durou pouco mais de 40 segundos, o que o torna muito mais curto em relação a um eclipse solar envolvendo a Lua da Terra. Isso ocorre porque Phobos é cerca de 157 vezes menor do que o satélite da Terra.

A Nasa explica que a câmera Mastcam-Z do Perseverance possui um filtro solar que age como um óculos de sol para reduzir a intensidade da luz do fenômeno. “Você pode ver detalhes na forma da sombra de Phobos, como cristas e saliências na paisagem da lua”, disse Mark Lemmon, astrônomo que orquestrou a maioria das observações de Phobos por Marte.

À medida que a lua circula Marte, deforma levemente as rochas na crosta e no manto do planeta, devido à força de sua gravidade. Com isso, os geofísicos poderão entender melhor o interior do planeta. Como Phobos se aproxima da superfície de Marte, está condenada a colidir com ele em dezenas de milhões de anos.

Truly fascinating. I zoomed in with my Mastcam-Z camera on a Phobos solar eclipse. This detailed video can help scientists on my team better understand the Martian moon’s orbit and how its gravity affects the interior of Mars, including its crust & mantle. https://t.co/jVdJ4UwhDx pic.twitter.com/q45HwKwLIS