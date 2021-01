Samsung lança novo smpartphone 5G e reduz os preços

publicidade

A companhia sul-coreana Samsung apresentou nesta quinta-feira sua nova família de smartphones 5G Galaxy S21, com uma redução sensível dos preços em relação à geração anterior de seus emblemáticos aparelhos.

Apresentando em transmissão ao vivo pela internet, o dispositivo S21 conta com tela de 6,2 polegadas (15,7 cm) e estará disponível a partir de 29 de janeiro com preço de base de 800 dólares. Isso é 200 dólares mais barato que o modelo básico do Galaxy S20. A líder mundial em smartphones também apresentou as versões S21 Plus de 6,7 polegadas (17 cm) e S21 Ultra, com tela de 6,8 polegadas (17,2 cm).

"Vivemos em um mundo onde os dispositivos móveis estão em primeiro lugar e, com tanta gente trabalhando de forma remota e passando mais tempo em casa. Queríamos oferecer uma experiência de smartphone que satisfizesse as exigentes demandas multimídia das nossas rotinas em constante transformação", disse TM Roh, chefe de comunicações móveis da Samsung Electronics.

A Samsung segue a tendência da Apple de manter em termos gerais a linha de preços do seu iPhone, mas oferecendo uma gama de aparelhos para diferentes bolsos. A nova família de smartphones terá preço inicial de até 1.200 dólares para o Ultra S21, o dispositivo com mais funções da linha.

A companhia também promoveu a qualidade melhorada de seus processadores e de sua câmera, assim como o novo design. Os novos aparelhos oferecem tela de borda a borda, que lhes permite ser mais leves, e filtro automático de luz azul para reduzir a fadiga visual.

Os três novos modelos, que podem ser pré-encomendados a partir desta quinta-feira nos Estados Unidos, estão disponíveis em várias cores.

"Melhor na vida real"

Avi Greengart, analista da empresa de pesquisas Techsponential, disse que os novos telefones "têm aparência melhor na vida real do que nas fotos".

A Samsung tem estado no topo do mercado de smartphones (ou perto disso) nos últimos anos e vendeu aproximadamente 80 milhões de aparelhos no terceiro trimestre de 2020, à frente das empresas chinesas Huawei e Xiaomi e da americana Apple.

O mercado de smartphones tem sido afetado pela pandemia do novo coronavírus, que cria o paradoxo de uma economia em crise, mas com os consumidores mais dependentes dos seus dispositivos.

O lançamento da Samsung no último dia do Consumer Electronics Show (CES), celebrado esta semana em formato totalmente virtual, ocorre antes do habitual, segundo Greengart. E "também supera em preço o principal concorrente da Samsung, o iPhone 12, da Apple".

"Para aqueles que não são sensíveis aos preços, a Samsung não se esquece de seus usuários dispostos a pagar mais de mil dólares pelo maior e melhor", acrescentou o analista.

"Qualquer um que tenha um smartphone de dois ou três anos verá que as melhorias na câmera, na tela e na bateria são suficientemente significativas para que a atualização valha a pena".