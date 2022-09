Sebrae Like a Boss seleciona 24 startups para desafio da Mercopar 2022

publicidade

Um dos pontos altos da programação da Mercopar 2022, o Desafio Sebrae Like a Boss terá este ano o dobro de startups participantes em relação à edição do último ano da feira em sua tradicional batalha de pitches. Serão 24 empresas que terão a oportunidade de participar de três grandes rounds, apresentando algumas das mais inovadoras soluções para a indústria com DNA gaúcho. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 02 de outubro neste link.

Podem se inscrever para o desafio startups gaúchas com matriz operacional no RS e que atuem com soluções relacionadas à indústria e estejam nos estágios de operação, tração ou crescimento. Segundo o Head de Startups do Sebrae RS, Alcir Cardoso Meyer, além do desempenho durantes os pitches presenciais, Desafio Sebrae Like a Boss avalia questões relacionadas a viabilidade de mercado, aspectos financeiros, modelo de negócio, potencial de internacionalização, entre outros pontos.

O desafio integra as ações do SebraeX no Salão de Inovação. Ao lado do Salão de Negócios, Espaço Inspiração e Espaço Futuro, o Salão de Inovação é um dos principais pontos de encontro da Mercopar para a exposição de tecnologias e disseminação de conteúdos ligados ao ecossistema de inovação da indústria. Em 2022 o espaço terá um total de 450 metros quadrados em uma área interativa da feira que reúne o público empreendedor e criativo que busca de conexões para o desenvolvimento de projetos inovadores.

Como vai funcionar o desafio

Nos dois primeiros dias da Mercopar os desafios serão realizados no formato “batalha”, onde duplas de startups duelam diretamente em seis temas predefinidos. Em cada batalha, uma startup passa para a semifinal da quinta-feira (20 de outubro), quando novamente haverá confrontos diretos para a definição das seis finalistas. A grande final será realizada na sexta-feira (21 de outubro). Cada startup fará a apresentação completa do seu pitch em quatro minutos com mais quatro minutos de perguntas da banca, quando serão pontuadas nos critérios Inovação, Mercado, Equipe, Finanças, Modelo de Negócios e Potencial para Internacionalização. As três startups melhor pontuadas serão reconhecidas com premiações.

A grande final será realizada no dia 21 de outubro - último dia da Mercopar 2022. As três startups destaques receberão uma aceleração para internacionalização, vaga na Final Estadual do Like a Boss, que acontecerá na Gramadde aproximação com o Sicredi para eventual investimento através do Comunitá, Corporate Veno Summit 2023; além de um atendimento especializado ture do Sicredi Caminho das Águas e Sicredi Pioneira, que busca investir em startups como forma de promover o desenvolvimento local das comunidades nas quais se insere: Serra Gaúcha, Vale dos Sinos, Vale do Paranhana e Litoral.