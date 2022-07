Senadores dos EUA querem investigação a fundo sobre TikTok

publicidade

Os líderes do Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos pediram, nesta terça-feira (6), uma investigação sobre se autoridades chinesas têm acesso aos dados dos usuários americanos do TikTok. Em uma carta enviada à presidente da Comissão Federal do Comércio (FTC, na sigla em inglês), Lina Khan, os senadores solicitaram que ela examinasse o quanto a plataforma de vídeo de fato protege os dados privados.

"Escrevemos em resposta a informes públicos de que indivíduos da República Popular da China estiveram acessando os dados de usuários americanos, contrariando várias representações públicas", dizia a carta.

O TikTok se defende dessas acusações, constantemente, dizendo que não fornece dados sobre os usuários americanos ao governo chinês, embora a sede de sua matriz, a ByteDance, seja na China. "Falamos abertamente sobre nosso trabalho para limitar o acesso aos dados dos usuários em todas as regiões e, em nossa carta aos senadores na semana passada, fomos claros nosso progresso na limitação do acesso ainda mais, por meio do nosso trabalho com a Oracle", disse um porta-voz do TikTok, ao ser questionado pela AFP.

"Como dissemos repetidamente, o TikTok nunca compartilhou dados de usuários americanos com o governo chinês, nem nós faríamos isso, se nos pedissem", completou.

Em resposta a consultas anteriores feitas por autoridades de Washington, o TikTok declarou, em meados de junho, que todos os seus dados de usuários baseados nos Estados Unidos estão agora armazenados em servidores americanos operados pela empresa americana Oracle. A popular plataforma de rede social está sendo analisada pelo Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos, um conselho de revisão governamental interinstitucional que avalia os riscos dos investimentos estrangeiros para a segurança nacional dos Estados Unidos.