Serviços do Google sofrem interrupções ao redor do mundo

Serviços muito populares do Google, incluindo Gmail e Drive, apresentavam problemas para usuários em várias regiões do mundo nesta quinta-feira, enquanto a empresa respondia às pessoas afetadas estava "ciente de uma interrupção nos serviços".

Clientes frustrados em países como Austrália, Japão, França e Estados Unidos reclamaram sobre as interrupções, enquanto o site DownDetector registrou queda nos serviços do Google em todos os continentes. "Alguém mais com problemas com o @gmail na Austrália?", tuitou uma pessoa.

Outro usuário do Twitter no Brooklyn, Nova York, escreveu: "Em quase 16 anos esta é a primeira vez que vejo o Gmail completamente caído". A conta no Twitter do Gmail respondeu as mensagens: "Obrigado pela informação. Estamos cientes de uma interrupção do serviço no momento".

A mensagem contém um link para uma página que explica a situação do Gmail. Uma primeira versão citava uma "investigação" e a segunda já afirmava que "o serviço Gmail foi restaurado para alguns usuários".